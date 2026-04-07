Guaçuiense Luciano Machado assume o comando da Secretaria Estadual de Turismo

O ex-prefeito de Guaçuí e ex-deputado estadual Luciano Machado foi nomeado pelo governador Ricardo Ferraço (MDB) como o novo secretário de Estado do Turismo do Espírito Santo. Antes, ele atuava como subsecretário de Estado de Gestão e Marketing Turístico.

Machado assume o comando da pasta no lugar do ex-prefeito de Cachoeiro Victor Coelho (PSB), que deixou o cargo para disputar uma vaga para deputado estadual na Assembleia Legislativa (Ales).

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“O turismo do Espírito Santo está pocando, com índices maravilhosos. Nós estamos no caminho certo. De qualquer forma, tem que ser continuado o trabalho que tem sido feito”, afirma o novo chefe da pasta.

Natural de Guaçuí, Luciano Machado construiu uma trajetória consolidada na política capixaba e na gestão pública. Formado em Letras pela Faculdade Fafile, vinculada à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em Carangola, Minas Gerais, ele também acumula experiência no setor privado, com atuação empresarial por mais de duas décadas.

Sua carreira política teve início em 1988, quando foi eleito o vereador mais jovem e mais votado da história de Guaçuí. A partir daí, ocupou cargos estratégicos no município, como vice-prefeito e prefeito por dois mandatos consecutivos. Também exerceu funções executivas em cidades importantes do Espírito Santo, como secretário municipal de Obras em Cachoeiro de Itapemirim e em Vila Velha.

No âmbito estadual, Machado foi eleito deputado estadual em 2018, período em que desempenhou funções relevantes na Assembleia Legislativa. Entre os principais cargos ocupados estão o de primeiro secretário da Mesa Diretora, entre 2019 e 2020, e a presidência da Comissão de Cidadania, de 2021 a 2022. Durante seu mandato, também participou de comissões ligadas à agricultura, saúde, segurança pública e proteção à criança e ao adolescente, além de ser autor de leis voltadas à melhoria da qualidade de vida da população capixaba.