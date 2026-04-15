Homem é detido após furtar idosos em ônibus no Espírito Santo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve, no início da tarde desta quarta-feira (15), um homem suspeito de furtar passageiros dentro de um ônibus no bairro Laranjeiras, em Serra. A equipe realizou a abordagem por volta das 12h30, nas proximidades do Terminal de Laranjeiras, logo após o crime.

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Durante patrulhamento na região da 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil, o Grupo de Patrulhamento Tático recebeu informações de populares sobre um furto recém ocorrido. Além disso, testemunhas indicaram que o suspeito fugia a pé, sendo perseguido por cidadãos. Diante do flagrante, os agentes iniciaram acompanhamento e conseguiram interceptar o homem em frente ao terminal.

No momento da abordagem, os policiais encontraram com o suspeito uma carteira com documentos pessoais de terceiros. Em seguida, testemunhas confirmaram que ele havia cometido o furto dentro de um ônibus do sistema Transcol, nas imediações de Laranjeiras.

As vítimas, dois idosos, relataram que o homem abriu a bolsa de uma delas e subtraiu a carteira com os documentos de ambos. Logo após o crime, ele fugiu a pé. No entanto, os idosos se dirigiram à delegacia e reconheceram o suspeito ao vê-lo sendo conduzido pela equipe policial. A carteira recuperada continha os documentos, o que confirmou a materialidade do crime.

Diante dos fatos, a PRF encaminhou o suspeito à 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil. O homem, que já possui histórico de reincidência em crimes patrimoniais, responderá por furto qualificado, com agravante em razão da idade das vítimas.