Inmet alerta para chuvas intensas em 32 cidades capixabas; veja

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas com grau de severidade classificado como perigo potencial para 32 cidades do Espírito Santo. O aviso começa às 09h deste sábado (18) e segue válido até as 23h59 do domingo (19).

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De acordo com o Inmet, a previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a até 50 milímetros ao longo do dia. Além disso, os ventos podem atingir velocidades entre 40 e 60 km/h. Dessa forma, as condições exigem atenção ao longo do período.

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Apesar disso, o risco é considerado baixo para ocorrências mais graves. Ainda assim, o alerta aponta possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Portanto, a população deve acompanhar as condições do tempo.

Orientações durante o alerta

Em caso de rajadas de vento, o INMET orienta que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores. Além disso, o órgão recomenda não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Ao mesmo tempo, o aviso indica evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Dessa maneira, a medida busca reduzir riscos durante possíveis descargas elétricas.

Além disso, a população pode buscar mais informações junto aos órgãos de emergência. A Defesa Civil atende pelo telefone 199, enquanto o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo número 193.

Confira as cidades sob alerta