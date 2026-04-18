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Inmet alerta para chuvas intensas em 32 cidades capixabas; veja

O aviso começa às 09h deste sábado (18) e segue válido até as 23h59 do domingo (19).

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Foto: Rafaela Thompson / aquinoticias.com

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas com grau de severidade classificado como perigo potencial para 32 cidades do Espírito Santo. O aviso começa às 09h deste sábado (18) e segue válido até as 23h59 do domingo (19).

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De acordo com o Inmet, a previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a até 50 milímetros ao longo do dia. Além disso, os ventos podem atingir velocidades entre 40 e 60 km/h. Dessa forma, as condições exigem atenção ao longo do período.

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Apesar disso, o risco é considerado baixo para ocorrências mais graves. Ainda assim, o alerta aponta possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Portanto, a população deve acompanhar as condições do tempo.

Orientações durante o alerta

Em caso de rajadas de vento, o INMET orienta que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores. Além disso, o órgão recomenda não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Ao mesmo tempo, o aviso indica evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Dessa maneira, a medida busca reduzir riscos durante possíveis descargas elétricas.

Além disso, a população pode buscar mais informações junto aos órgãos de emergência. A Defesa Civil atende pelo telefone 199, enquanto o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo número 193.

Confira as cidades sob alerta

  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Aracruz
  • Atílio Vivacqua
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Conceição do Castelo
  • Domingos Martins
  • Fundão
  • Guarapari
  • Iconha
  • Itapemirim
  • Jerônimo Monteiro
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Mimoso do Sul
  • Muqui
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • Serra
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Velha
  • Vitória

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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