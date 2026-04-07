Inmet alerta para chuvas intensas em 32 cidades do ES
Aviso de perigo potencial começa à meia-noite de quarta-feira (8) e segue até 23h59 do mesmo dia.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas com grau de severidade classificado como perigo potencial para 32 cidades do Espírito Santo. O aviso começa às 00h01 da quarta-feira (8) e segue válido até as 23h59 do mesmo dia.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com o Inmet, a previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a até 50 milímetros ao longo do dia. Além disso, os ventos podem atingir velocidades entre 40 e 60 km/h. Dessa forma, as condições exigem atenção ao longo do período.
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Apesar disso, o risco é considerado baixo para ocorrências mais graves. Ainda assim, o alerta aponta possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Portanto, a população deve acompanhar as condições do tempo.
Orientações durante o alerta
Em caso de rajadas de vento, o INMET orienta que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores. Além disso, o órgão recomenda não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Ao mesmo tempo, o aviso indica evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Dessa maneira, a medida busca reduzir riscos durante possíveis descargas elétricas.
Além disso, a população pode buscar mais informações junto aos órgãos de emergência. A Defesa Civil atende pelo telefone 199, enquanto o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo número 193.
Confira as cidades sob alerta
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
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