Investimentos de R$ 186 milhões transformam Bom Jesus do Norte
Os recursos contemplam setores como educação, saúde, infraestrutura, esporte, assistência social, meio ambiente, agricultura e cultura.
Bom Jesus do Norte celebra aniversário nesta quinta-feira (9) com um cenário marcado por investimentos robustos e avanços estruturais. Nos últimos anos, o município do Caparaó recebeu cerca de R$ 186 milhões do Governo do Estado, que impulsionam áreas essenciais e fortalecem o desenvolvimento local. Assim, a cidade vive um novo momento, com melhorias que impactam diretamente a rotina da população.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Os recursos contemplam setores como educação, saúde, infraestrutura, esporte, assistência social, meio ambiente, agricultura e cultura. Além disso, em janeiro deste ano, o Governo do Estado entregou importantes obras no município. Entre elas, destacam-se a revitalização do trecho que liga a sede à Fazenda Baixo Jardim e ao distrito de Três Porteiras, bem como a contenção de encosta na Rua Dermeval Medina, no Centro.
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Com essas intervenções, o deslocamento dos moradores se tornou mais seguro e eficiente. Ao mesmo tempo, o escoamento da produção agrícola ganhou mais agilidade, fortalecendo a economia local. Nesse contexto, a restauração da Rodovia ES-297 também se destaca como uma das principais obras de infraestrutura, com investimento aproximado de R$ 85 milhões no trecho entre o Posto Fiscal da Divisa e o entroncamento com a BR-101.
Investimentos em Bom Jesus do Norte
Além disso, a implantação do Contorno de Apiacá, com investimento de R$ 29 milhões, trouxe impactos positivos para a mobilidade regional. Dessa forma, a conexão entre municípios foi ampliada, favorecendo o trânsito e o desenvolvimento econômico.
Segundo o secretário-chefe da Casa Civil, Júnior Abreu, a gestão estadual tem priorizado os municípios. Ele destaca que os investimentos alcançam todas as microrregiões, fortalecendo tanto o interior quanto a Grande Vitória.
“A gestão iniciada por Renato Casagrande e continuada por Ricardo Ferraço tem a marca do municipalismo. Nunca os municípios tiveram tanto protagonismo. O Governo do Estado vem investindo em todas as microrregiões do Espírito Santo, tanto na Grande Vitória quanto no interior”, destaca o secretário-chefe da Casa Civil, Júnior Abreu.
Adaptação climática e proteção urbana
Outro destaque é a obra de contenção de encosta na Rua Dermeval Medina, realizada com recursos do Fundo Cidades – Adaptação às Mudanças Climáticas. A intervenção beneficia cerca de 600 pessoas, reduzindo riscos de deslizamentos em uma área classificada como de alto risco geológico.
Além disso, a obra incluiu a construção de muro em concreto ciclópico, sistema de drenagem pluvial e implantação de calçadas. Com isso, também contribui para a redução do assoreamento do Rio Itabapoana. Paralelamente, o município recebeu recursos para uma nova obra de estabilização nas avenidas Cristiano Dias Lopes e Geraldo Alves da Silva, no bairro Pedro Branco.
Educação e saúde avançam
Os investimentos também avançam nas áreas de educação e saúde. Atualmente, estão em execução obras de espaços esportivos nas escolas Emeief Minervina da Silva Araújo e Emeief São Sebastião, ampliando as opções de atividades para os estudantes.
Na saúde, as obras da Unidade Básica de Saúde em Vista Alegre seguem em andamento. Além disso, o município recebeu uma ambulância neste ano e implantou uma sala de teleconsulta em uma unidade no ano passado. Dessa maneira, os serviços de atendimento se tornam mais acessíveis e eficientes para a população.
Com informações da assessoria da Casa Civil.
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