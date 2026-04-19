ISB, Ufes e IJSN lançam livro sobre justiça climática no ES

O Instituto Sustentabilidade Brasil (ISB), em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), lança no dia 24 de abril, às 9h, o livro “Transformar para Existir: Políticas, Tecnologias e Justiça Climática”, em um movimento que marca um novo capítulo na produção científica sobre justiça climática no Espírito Santo.

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O lançamento oficial será realizado na Ufes, com entrada gratuita até a lotação máxima do auditório, e consolida o conhecimento produzido na primeira Jornada Científica da Conferência Nacional Sustentabilidade Brasil 2025.

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A obra reúne 16 artigos e 48 autores, entre pesquisadores de universidades públicas, institutos federais, órgãos de governo e organizações da sociedade civil. É, em todos os sentidos, uma publicação plural: seus temas atravessam governança climática, marcos regulatórios, inteligência artificial aplicada à agricultura, pagamento por serviços ambientais, educação inclusiva com materiais recicláveis e análise de responsabilidade civil no desastre da Samarco, num arco temático que demonstra que a sustentabilidade é, ao mesmo tempo, técnica, política, social e cultural.

Uma obra que começa onde a ciência convencional termina

A obra é organizada em quatro capítulos: Governança, Políticas Públicas e Justiça Ambiental; Gestão Territorial e Recursos Naturais; Inovação Tecnológica e Economia Circular; e Educação, Sociedade e Inclusão. Ela foi editada a partir da parceria entre o ISB, o PPGES-Ufes e o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).

O que distingue a publicação de coletâneas acadêmicas convencionais é sua premissa de origem: ao lado de pesquisadores universitários, ganham voz técnicos, servidores públicos e profissionais que enfrentam, no cotidiano dos territórios, os desafios que a academia ainda procura nomear. “Integramos às vozes da academia o conhecimento de profissionais que enfrentam, na ponta, os desafios da sustentabilidade”, afirma Elias Carvalho, presidente do Instituto Sustentabilidade Brasil, na introdução do livro.

A paridade de gênero entre colaboradores não é acidental, é premissa. Desde sua concepção, a Conferência Nacional Sustentabilidade Brasil assume a diversidade e a inclusão como critérios estruturantes

Para Mariana Klein, diretora de projetos do ISB e coordenadora da Jornada Científica, o que está em jogo vai além de uma publicação. “Um dos grandes desafios da pauta sobre sustentabilidade é criar conexões reais entre vários saberes. Furar bolhas. Porque as soluções passam pelo diálogo inclusivo. O livro é uma das ferramentas do ISB, que em parceria com a Ufes e o IJSN, consolida um fragmento importante desse esforço. Estamos muito felizes com o resultado e nossa meta é crescer esse projeto e deixá-lo cada vez mais maduro”.

Dois lançamentos em um

O evento do dia 24 de abril será também o palco para o anúncio oficial do edital da Jornada Científica da Conferência Nacional Sustentabilidade Brasil (CNSB) 2026, consolidando o caráter de marco institucional da data. A CSBN 2026, cuja primeira etapa nacional será na Paraíba e, depois, Rio Grande do Norte e Espírito Santo, se afirma como espaço permanente de produção e difusão de conhecimento comprometido com a transição climática justa.

Serviço:

Data: 24 de abril de 2026, às 9h

Local: Cine Metrópolis, Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) — Vitória/ES

Entrada: gratuita, até a lotação máxima do auditório

Público-alvo: acadêmicos, pesquisadores, gestores públicos, representantes da sociedade civil e lideranças ambientais

Acesso ao livro: poderá ser baixado gratuitamente nos site do ISB, IJSN, PPGES e da KICk.