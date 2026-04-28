Itapemirim reforça atendimentos por meio de telemedicina
Serviço amplia o acesso a especialistas e já realizou 30 atendimentos em um único dia no município.
Os atendimentos por telemedicina seguem em ritmo acelerado em Itapemirim e ampliam o acesso da população a especialistas. Na segunda-feira (30), o serviço realizou 30 consultas com angiologista no Centro de Especialidades Médicas (CEM) de Itaipava.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Além disso, a iniciativa também contempla outras áreas da saúde. O atendimento inclui consultas em Neurologia adulta, Psiquiatria adulta e Nefrologia.
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Os pacientes conseguem acessar especialistas sem a necessidade de deslocamentos mais longos, o que facilita o acompanhamento médico e otimiza o tempo de espera.
Os atendimentos acontecem em dois pontos estratégicos do município. O serviço funciona no Centro de Especialidades Médicas em Itaipava e também na unidade da Vila, conhecida como Mãe Bilú.
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