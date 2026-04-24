João Coser faz homenagem a capixabas que lutam pelos direitos dos trabalhadores

“Nossas lutas nunca foram em vão”. Esse é o tema da sessão solene, em alusão ao Dia 1º de Maio, promovida pelo deputado estadual e presidente do Partido dos Trabalhadores no Espírito Santo (PT-ES) João Coser. O objetivo do parlamentar é homenagear trabalhadores que atuam em defesa dos direitos de suas categorias, com destaque para as ações pelo fim da escala 6×1. A solenidade acontece na próxima terça (28), às 19h, na Assembleia Legislativa, em Vitória e é aberta ao público.

Para João Coser, o debate sobre o fim da escala 6×1 é um exemplo da força dos trabalhadores brasileiros. “Não existe discussão mais importante no Brasil hoje do que o fim da escala 6×1, e se estamos fazendo esse debate é por houve pressão por parte dos trabalhadores e compromisso por parte do Governo do presidente Lula. Nenhum direito dos trabalhadores foi conquistado sem luta, sem resistência. Nesse sentido, o objetivo da nossa sessão solene é mostrar a importância da união de homens, mulheres e instituições que tornam essas vitórias possíveis”.

O deputado ressalta, inclusive, que a Comenda Waldemar Almeida Lyrio, que será entregue aos homenageados, foi criada justamente com objetivo de reconhecer cidadãos – sindicalistas trabalhadores e trabalhadoras –, que dedicam suas vidas à defesa dos direitos e da dignidade dos trabalhadores e que lutam pela construção de uma sociedade mais igualitária e justa.

Entre os homenageados está a Pastoral Operária da Arquidiocese de Vitória, que há mais de 50 anos promove a reflexão sobre a presença e a atuação da Igreja Católica no mundo do trabalho. Coser afirma que a Pastoral Operária foi fundamental no processo de organização e formação dos trabalhadores, na luta por salários justos, redução de jornada e melhores condições de trabalho. “Waldemar Lyrio, que dá nome à comenda que será entregue era membro da Pastoral Operária. Fico muito feliz por poder fazer essa justa homenagem”, destaca João Coser.

Comemorações

A sessão solene promovida pelo deputado João Coser abre o mês de homenagens e comemorações aos trabalhadores. Na sexta (1), as centrais sindicais realizam o ato “Samba do Trabalhador”, a partir das 8h, na Praça Getúlio Vargas, no Centro de Vitória.