Lei Seca: veja o desfecho da operação em Anchieta e em outras cidades do ES

A operação integrada Força pela Vida, com foco no combate ao uso de álcool combinado com direção, abordou 1.182 condutores na noite de sexta-feira (24), em Vitória, Vila Velha, Serra, Linhares, Viana e Anchieta. A operação, coordenada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), faz parte da mobilização nacional de blitze com a temática da Lei Seca, em atendimento ao que prevê o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans).

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Durante as abordagens, 64 condutores se recusaram a fazer o teste do etilômetro (bafômetro) e foram autuados pela infração prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que prevê multa de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

Quatro condutores foram autuados e detidos por crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que é dirigir sob influência de álcool ou outra substância psicoativa: dois no município da Serra e dois em Vila Velha. Foram arbitradas fianças com valores entre R$ 3.000,00 e R$ 8.500,00. Em dois dos casos, os valores não foram recolhidos, motivo pelo qual os autuados foram conduzidos e ficaram à disposição da Justiça. Além disso, ainda foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por posse e uso de substância entorpecente.

Ao todo, os agentes de trânsito registraram 156 autos de infração por condutas vedadas pela legislação. Entre as principais infrações estão: recusa ao teste do bafômetro (64), conduzir veículo com licenciamento vencido (17), conduzir veículo sem habilitação (11), permitir posse a condutor inabilitado (04) e dirigir veículo sob influência de álcool (04), entre outras. Um total de 12 veículos foi removido para o pátio por irregularidades.

O diretor-geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, ressaltou que o planejamento estratégico via Comitê Integrado de Preservação da Vida é a chave para o sucesso da ação. “Nosso objetivo é tirar de circulação aqueles que colocam a vida de terceiros em risco. Não estamos punindo o bom condutor, mas sim combatendo a irresponsabilidade nas vias capixabas”, afirmou.

O gerente de Fiscalização de Trânsito, Jederson Lobato, reforçou que a integração entre as polícias e guardas municipais amplia o alcance da mensagem de segurança. “A minoria que insiste em desrespeitar a lei tem ceifado vidas, e é contra essa conduta que seguimos firmes”, comentou.

A operação contou com a atuação de cerca de 103 agentes das instituições envolvidas. Além dos agentes de trânsito do Detran|ES, participaram da operação efetivos da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), por meio do Batalhão de Trânsito (BPTran); Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Delitos de Trânsito (DDT); Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES); Polícia Rodoviária Federal (PRF); Grupo Tático Operacional de Vitória (GTO/GCMV); Guarda Municipal de Vila Velha (GMVV); Guarda Civil Municipal e agentes de trânsito de Linhares (GCMS/Detro); 12º Batalhão da Polícia Militar de Linhares; Departamento de Operações de Trânsito da Serra (DOT); Guarda Municipal de Anchieta; Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES); Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).