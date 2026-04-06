Marataízes assina ordem de serviço para escola integral
rdem de serviço será assinada no dia 8 de abril, na Praia das Cações
A Prefeitura de Marataízes anunicou que será assinada a ordem de serviço para a construção da Escola em Tempo Integral “Sebastião de Almeida Ferreira”. O ato está marcado para o dia 8 de abril, às 10h, na Praia das Cações, ao lado da nova Unidade de Saúde e do campo de futebol. Com isso, o município dá início a mais uma etapa voltada ao fortalecimento da educação.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a prefeitura, a obra representa um investimento que amplia oportunidades para os estudantes. Além disso, a gestão destaca que a iniciativa contribui para fortalecer o ensino e preparar o futuro da cidade. Dessa forma, a construção da unidade em tempo integral busca atender às demandas educacionais com mais estrutura.
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Ainda segundo a administração municipal, o projeto integra ações voltadas ao desenvolvimento local. Ao mesmo tempo, a proposta reforça o compromisso com uma cidade mais estruturada, com educação ampliada e mais oportunidades para a população. Portanto, a assinatura da ordem de serviço marca o início de um novo avanço na área educacional do município.
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