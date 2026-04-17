Marataízes avança com obras e modernização nas escolas

A Prefeitura de Marataízes anunciou um pacote de investimentos na educação, com obras e melhorias previstas até o fim do ano. A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) conduz as ações, que abrangem infraestrutura e qualidade do ensino.

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Secretário municipal de Educação, Jorge Luiz Benevides de Oliveira detalhou as iniciativas durante entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira (16). Segundo ele, o município amplia investimentos para modernizar a rede e melhorar o atendimento aos alunos.

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A coletiva ocorreu na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria da Glória Nunes Nemer, que passa por ampliação. No local, equipes já constroem cinco novas salas de aula e um ginásio coberto. Além disso, a previsão de entrega segue para o final do ano.

Em seguida, o secretário destacou a construção do novo prédio da Escola Nagib Meleipe. A unidade contará com 20 salas climatizadas e, ao mesmo tempo, oferecerá estrutura moderna para atender 1.400 alunos. A entrega, por sua vez, deve ocorrer até agosto.

Outra obra em andamento envolve a Escola em Tempo Integral Sebastião de Almeida Ferreira, na Praia dos Cações. Nesse caso, a construção começou há poucos dias. Ainda assim, a unidade já tem capacidade prevista para atender 315 alunos em tempo integral.

Novas creches e melhorias na rede

Além das ampliações, a secretaria também planeja aumentar a oferta de vagas na educação infantil. Para isso, o município prepara a desapropriação de uma área onde será construída a creche Aid Miguel Sad, no bairro Belo Horizonte. Além disso, iniciará, em paralelo, a construção de uma nova creche no Pontal.

Paralelamente, a SEMED segue investindo na modernização das escolas. O município adquire mobiliário, amplia o acesso a materiais didáticos e, ao mesmo tempo, reforça a climatização das salas. Atualmente, a rede municipal atende mais de oito mil alunos distribuídos em 36 unidades.

Secretário municipal de Educação, Jorge Luiz Benevides de Oliveira destacou o compromisso da gestão. Segundo ele, o município trabalha continuamente para cumprir metas e melhorar a estrutura das escolas. Além disso, ele afirmou que a administração busca garantir ambientes mais adequados e confortáveis para os estudantes.

Segurança e acompanhamento escolar

Além das obras, a secretaria também pretende reforçar a segurança nas unidades. Para isso, ampliará o sistema de videomonitoramento já existente. Dessa forma, a gestão busca oferecer mais proteção à comunidade escolar.

Durante a coletiva, o secretário também comentou sobre a evasão escolar. Segundo ele, o município registrou índice de 2,1% no último ano. Ainda assim, a rede mantém um setor de busca ativa. Esse setor, inclusive, aciona o Conselho Tutelar sempre que necessário.

Planejamento educacional

Por fim, a SEMED iniciou a criação de uma comissão para elaborar o novo Plano Municipal de Educação. A medida segue, sobretudo, as diretrizes do Plano Nacional de Educação, sancionado no dia 14 de abril.

O plano atual permanece em vigor até o fim deste ano. Dessa maneira, o município terá prazo de 18 meses para implementar a nova versão e garantir a continuidade das ações educacionais.