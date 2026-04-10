Marataízes realiza mutirão de atendimentos para mulheres

A Casa Rosa, em Marataízes, realiza no dia 11 de abril o 2º Mutirão de Atendimentos voltado exclusivamente para mulheres. Além disso, a ação acontece das 8h às 13h, com acesso por demanda espontânea.

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O atendimento será realizado por ordem de chegada. Dessa forma, as participantes não precisam de agendamento prévio para participar da ação. Ao mesmo tempo, a organização informa que as vagas são limitadas, o que exige atenção ao horário.

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A iniciativa concentra os atendimentos em um único local. Assim, a Casa Rosa abre suas portas para receber o público feminino durante o período definido. Além disso, a ação busca facilitar o acesso aos serviços disponibilizados.

A ação ocorre em formato concentrado ao longo da manhã. Portanto, as participantes devem se dirigir à Casa Rosa entre 8h e 13h para garantir o atendimento.