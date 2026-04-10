Marataízes recebe ação gratuita para pets com vacinas e castrações
Ação oferece castração com microchipagem e vacinação gratuita para cães e gatos em abril.
O Carretão do Programa Pet Vida chega a Marataízes com uma ação voltada ao atendimento gratuito de cães e gatos. Além disso, a iniciativa realiza procedimentos de castração com microchipagem, bem como vacinação, ampliando o acesso aos serviços veterinários no município.
Para participar da castração, o tutor deve realizar o cadastro previamente. Assim, é necessário comparecer à Secretaria Municipal de Meio Ambiente entre os dias 09 e 10 de abril. Dessa forma, o atendimento segue um planejamento organizado e garante a participação dos animais cadastrados.
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Os atendimentos acontecem entre os dias 13 e 15 de abril. Além disso, a estrutura será instalada em frente à Escola José Marcelino, localizada na Barra do Itapemirim. Dessa maneira, o programa leva os serviços diretamente à comunidade.
Enquanto isso, a vacinação será realizada exclusivamente no dia 15 de abril. Nesse caso, o atendimento ocorre por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento prévio. Portanto, os tutores devem comparecer ao local dentro do horário estabelecido.
Além disso, a ação tem como objetivo promover o controle populacional de animais. Ao mesmo tempo, a iniciativa contribui para a melhoria da saúde pública e para o bem-estar dos pets no município. Dessa forma, o programa reforça a importância do cuidado responsável com os animais.
Por fim, os interessados podem buscar mais informações por meio do telefone (28) 3520-6779. Assim, a população tem acesso aos detalhes da ação e pode se organizar para participar dos atendimentos oferecidos pelo Programa Pet Vida.
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