Marataízes supera meta de alfabetização prevista e alcança dados para 2027

Marataízes alcançou 77% de crianças alfabetizadas e, com isso, superou a meta estabelecida para 2025, que era de 75%. Além disso, o município também atingiu com antecedência o objetivo previsto para 2027, consolidando um avanço significativo na área da educação. Dessa forma, os resultados indicam um progresso consistente no processo de alfabetização infantil.

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De acordo com os dados apresentados, o desempenho reflete o trabalho contínuo das equipes pedagógicas, bem como o empenho dos educadores ao longo do período.

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Ao mesmo tempo, os investimentos realizados na educação básica contribuíram diretamente para o alcance dos indicadores. Assim, o município conseguiu avançar de forma estruturada, garantindo melhores condições para o aprendizado das crianças.

Além disso, Marataízes segue fortalecendo políticas públicas voltadas à educação, com foco no acesso ao ensino e na aprendizagem no tempo adequado. Por isso, o resultado atual demonstra não apenas o cumprimento de metas, mas também a continuidade de ações planejadas. Dessa maneira, o município mantém o compromisso com o desenvolvimento educacional e com a ampliação dos índices de alfabetização.