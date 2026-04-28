Megaoperação da Polícia Federal contra abuso infantil chega ao Espírito Santo
PF deflagra operação contra abuso infantil em todo o país, com ações no ES. Mandados são cumpridos em 15 países e diversas regiões do Brasil.
A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (28), a Operação Nacional Proteção Integral IV, com ações em todo o Brasil, incluindo o Espírito Santo. A ofensiva tem como objetivo identificar e prender autores de crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Ao todo, as equipes cumprem 159 mandados de busca e apreensão e 16 de prisão preventiva em todas as unidades da Federação. A operação mobiliza 503 policiais federais e conta, ainda, com o apoio de 243 policiais civis, entre eles agentes que atuam no Espírito Santo.
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Além disso, a iniciativa integra um esforço internacional coordenado, denominado Operação Internacional Aliados pela Infância VI. A ação ocorre de forma simultânea em 15 países, como Argentina, Espanha, França e México, com foco no combate a crimes transnacionais que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes.
Segundo a Polícia Federal, a ofensiva também reforça o compromisso das autoridades com o enfrentamento desse tipo de crime no contexto do Maio Laranja, campanha nacional de conscientização. Somente em 2026, a corporação já cumpriu ao menos 450 mandados de prisão de foragidos por crimes sexuais.
A PF destaca que, embora o termo “pornografia” ainda apareça no Estatuto da Criança e do Adolescente, a comunidade internacional adota expressões como “abuso sexual” e “violência sexual contra crianças e adolescentes”, por refletirem melhor a gravidade das condutas.
Por fim, a Polícia Federal orienta pais e responsáveis a acompanharem o uso da internet por crianças e adolescentes. O diálogo constante e a atenção a comportamentos suspeitos, segundo a instituição, são fundamentais para prevenir crimes e proteger possíveis vítimas.
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