Motorista perde controle de caminhão e bate em muro de casa em Ibatiba

Um caminhão baú derrubou o muro de uma casa no município de Ibatiba, nesta sexta-feira (24). O acidente ocorreu no bairro Trocate, após o condutor do veículo perder o controle da direção.

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De acordo com populares, o motorista do caminhão teria tentado desviar para não bater em um ônibus escolar. Duas pessoas estavam no banco do carona. Não há informações sobre feridos.

A empresa responsável pelo caminhão baú afirma que presta assistência à família que teve o muro da casa danificado e informou que uma falha mecânica provocou o ocorrido.