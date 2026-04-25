Segurança

Motorista perde controle de caminhão e bate em muro de casa em Ibatiba

Empresa responsável pelo caminhão afirma que presta assistência à família dos envolvidos no acidente

Foto: Reprodução / Daniel Madeira

Um caminhão baú derrubou o muro de uma casa no município de Ibatiba, nesta sexta-feira (24). O acidente ocorreu no bairro Trocate, após o condutor do veículo perder o controle da direção.

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De acordo com populares, o motorista do caminhão teria tentado desviar para não bater em um ônibus escolar. Duas pessoas estavam no banco do carona. Não há informações sobre feridos.

A empresa responsável pelo caminhão baú afirma que presta assistência à família que teve o muro da casa danificado e informou que uma falha mecânica provocou o ocorrido.

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Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

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