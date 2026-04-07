"Não estou aqui para simbolizar, mas para entregar resultados", afirma Cris Samorini

Em seu primeiro discurso como prefeita, Cris Samorini (Progressistas) destacou a importância da continuidade administrativa e do apoio da Câmara dos Vereadores nesse novo ciclo que se iniciará na Prefeitura de Vitória.

A primeira chefe do Poder Executivo municipal da capital capixaba ainda ressaltou que não pretende ocupar um papel meramente simbólico no comando da administração municipal, mas sim consolidar resultados e ampliar entregas.

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“Há muitas projeções”, observou, citando a esteira de oportunidades de vocações de Vitória. “Temos sim um futuro muito promissor, e há muito por fazer para dar mais dignidade à vida das pessoas. Eu caminho pela cidade. Minhas raízes, minhas origens, estão fincadas na Cidade de Vitória. Meu pedido é que eu receba apoio dos vereadores, das lideranças, de todos, para entregar uma cidade bem melhor e com ética. Como primeira mulher eu não estou aqui para simbolizar, mas para entregar resultados”, afirmou Samorini.

A prefeita também reforçou o compromisso assumido em conjunto com o ex-prefeito Lorenzo Pazolini, destacando a manutenção do ritmo de entregas da atual administração. De acordo com Samorini, o reconhecimento nacional de políticas públicas implementadas na capital é resultado de planejamento e capacidade técnica.

“Temos que focar no que ainda precisa ser realizado. Temos um compromisso com a inclusão, com o meio ambiente, com a proteção de nossos pets e muito mais. Não é simples, em cinco anos, mudar a Educação em Vitória com uma logística que só é possível com muita competência por trás, como a que permite nossas 90 mil refeições servidas nas escolas. Também avançamos na Saúde e na Assistência, no Vix+ Cidadania, no trabalho de nossa guarda, sempre oferecendo serviços com o mesmo padrão por toda a cidade, sem distinção”, disse.