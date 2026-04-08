Neto é preso por furtar R$ 38 mil da avó no Espírito Santo
Suspeito usou celular da vítima para realizar transferências via Pix sem autorização.
A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu, nesta quarta-feira (8), um homem de 44 anos investigado por furtar cerca de R$ 38 mil da própria avó, de 85 anos, em Guarapari. A prisão ocorreu no Centro da cidade, em cumprimento a mandado de prisão preventiva.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a investigação, o suspeito utilizou o celular da vítima para acessar aplicativos bancários e realizar transferências via Pix sem autorização. O crime foi descoberto após a idosa perceber movimentações financeiras indevidas em sua conta.
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Assim que identificou o problema, a vítima procurou a 5ª Delegacia Regional de Guarapari, no dia 9 de março, para registrar a ocorrência. Em seguida, com o apoio da instituição financeira, ela conseguiu bloquear os aplicativos bancários, o que evitou novos prejuízos.
Durante as diligências, os policiais apuraram que o investigado se aproveitou da relação de confiança com a avó para cometer o crime. Além disso, a apuração aponta indícios de que ele já vinha comprometendo o patrimônio da vítima de forma contínua.
A equipe da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI), com apoio da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo), localizou e prendeu o suspeito sem resistência. Logo após a abordagem, ele foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais.
Posteriormente, a polícia encaminhou o homem ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. O investigado deverá responder por furto qualificado mediante abuso de confiança.
O inquérito policial segue em fase final de conclusão. Enquanto isso, a Polícia Civil reforça a importância de atenção redobrada com dados bancários e dispositivos móveis, especialmente em casos que envolvem pessoas idosas.
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