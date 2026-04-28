Nota Premiada sorteia 15 prêmios nesta quinta; veja como participar

O programa Nota Premiada Capixaba realiza, nesta quinta-feira (30), mais um sorteio mensal voltado ao incentivo da cidadania fiscal no Espírito Santo. A transmissão ocorre ao vivo, a partir das 13h30, pela TVE Espírito Santo e pela Espírito Santo FM.

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Ao todo, o sorteio vai distribuir 15 prêmios entre as regiões Metropolitana, Norte e Sul. Em cada localidade, os valores são de R$ 25 mil, R$ 7 mil, R$ 5 mil, R$ 2,5 mil e R$ 1,5 mil. Nesta edição, participam os bilhetes gerados a partir das compras realizadas durante o mês de março.

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Premiações

Além de premiar os consumidores, o programa também beneficia instituições sociais. Sempre que um participante é contemplado, a entidade indicada por ele recebe 50% do valor do prêmio. Assim, por exemplo, um prêmio de R$ 25 mil garante R$ 12,5 mil para a instituição escolhida. Paralelamente, as organizações ainda participam de um rateio mensal de R$ 170 mil, definido conforme o número de apoiadores.

A coordenadora do programa, equipe do Nota Premiada Capixaba, informa que os vencedores receberão a comunicação por e-mail e, se necessário, por telefone. O prazo para resgatar o prêmio é de até 90 dias. Logo após o sorteio, o resultado completo ficará disponível no site oficial do programa.

O secretário da área responsável pelo programa, gestão estadual, reforça que a iniciativa amplia o alcance social ao incentivar a emissão de notas fiscais e apoiar entidades. Segundo ele, o modelo fortalece tanto a arrecadação quanto o impacto social das ações.

Edição especial

Em maio, o programa terá uma edição especial em comemoração ao Dia das Mães. Nesse sentido, serão acrescentados três prêmios extras de R$ 50 mil, um para cada região do Estado, o que aumenta as chances de contemplação.

Atualmente, o Nota Premiada Capixaba reúne mais de 171 mil participantes cadastrados e 189 instituições sociais. Para participar, o cidadão precisa realizar um cadastro no site oficial, escolher uma entidade para apoiar e solicitar a inclusão do CPF nas notas fiscais das compras. Desse modo, os bilhetes são gerados automaticamente, sem necessidade de cadastro manual.

O 52º sorteio acontece no dia 30 de abril, às 13h30, com transmissão ao vivo pela TVE Espírito Santo e Espírito Santo FM.