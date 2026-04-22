Novas vagas de emprego são abertas em diferentes áreas no ES

As vagas de emprego no Espírito Santo ganham destaque com novas oportunidades abertas em diferentes áreas. As chances contemplam funções operacionais e técnicas, o que amplia o acesso para profissionais com diferentes níveis de experiência. Além disso, os processos seletivos já estão em andamento, com envio de currículos por e-mail ou contato direto via WhatsApp.

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Entre as oportunidades, há vagas para ajudante de entrega e motorista. Nesse caso, os candidatos devem possuir CNH A e B, além de disponibilidade de horário. Também é exigida proatividade e organização no desempenho das atividades.

Em contrapartida, os contratados terão acesso a benefícios como ticket alimentação, seguro de vida e plano de saúde. Para participar, os interessados devem enviar currículo para o e-mail disponibilizado ou entrar em contato pelo telefone informado.

Mecânico

Por outro lado, há vaga para mecânico diesel em Cachoeiro de Itapemirim. O profissional será responsável por realizar manutenção preventiva e corretiva em motores, além de diagnosticar falhas mecânicas e elétricas.

Também executará serviços como troca de óleo e outras atividades da área. Para concorrer, é necessário ter experiência com veículos pesados, conhecimento técnico e CNH categoria D. Entre os benefícios, estão salário compatível com o mercado, assistência médica e odontológica, vale alimentação e estacionamento.

Outras vagas

Além disso, outras vagas estão abertas para atuação em pedreiras, com oportunidades para operador de fio diamantado, operador de máquina pesada e marteleteiro. Os candidatos precisam ter ensino fundamental completo, experiência na função e comprometimento.

A empresa oferece benefícios como prêmio de produtividade, alojamento, alimentação e transporte. O local de trabalho fica em Aracruz, próximo à Praia Grande. Os currículos devem ser enviados diretamente para o e-mail informado no anúncio.