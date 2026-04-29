OAB divulga programação de congresso jurídico em Cachoeiro
Evento em Cachoeiro de Itapemirim reunirá ministro do TST, desembargadores e advogados de projeção nacional
A diretoria da 2ª Subseção da OAB-ES divulgou, nesta quarta-feira (29), a programação completa do I Congresso da Advocacia Sul Capixaba. O evento acontecerá no próximo dia 15 de maio, no auditório da Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim (FDCI), em Cachoeiro de Itapemirim, reunindo profissionais e estudantes em um único espaço.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A iniciativa reúne nomes de destaque do cenário jurídico nacional e regional, além disso, promove discussões sobre os impactos da transformação digital no exercício da advocacia. Dessa forma, o congresso organiza um ambiente voltado à atualização profissional e ao debate qualificado.
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O congresso contará com seis painéis temáticos e uma palestra de encerramento, sendo assim, a programação terá início às 9h com um debate sobre inteligência artificial e tecnologia na advocacia. Participam desta abertura Luiz Cláudio Allemand e Douglas Ribas Jr., que conduzem a discussão inicial.
Na sequência, o evento abordará a advocacia trabalhista na era digital. O professor da UFES Cláudio Iannotti da Rocha e a advogada Luana Albuquerk participarão do painel, enquanto Priscilla Thomaz de Oliveira, vice-presidente da 2ª Subseção, realizará a mediação do debate.
Debates sobre áreas específicas da advocacia
O terceiro painel discutirá a advocacia criminal na era digital, reunindo o advogado e pesquisador David Metzker e a advogada Florence Rosa. Além disso, o juiz Bernardo Fajardo Lima conduzirá a mediação, organizando a dinâmica da apresentação e das discussões.
Após o intervalo para almoço, a programação será retomada com o painel “Desafios da Advocacia na Era Digital”. Participam o juiz eleitoral Hélio João Pepe de Moraes e a advogada Anna Paulina Cardoso, enquanto Ludgero Liberato atua como mediador do encontro.
O quinto painel tratará dos julgamentos virtuais e do uso de inteligência artificial no Poder Judiciário. Nesse momento, o desembargador Samuel Meira Brasil Jr. e o conselheiro federal da OAB-ES Flávio Cheim Jorge conduzirão o conteúdo, com mediação de Carlos Frederico Bastos Pereira.
Encerramento e participação de autoridades
Na etapa final, o congresso apresentará o painel sobre provas digitais no âmbito judicial e extrajudicial. Os desembargadores Alexandre Puppin e Raphael Camara participarão do debate, enquanto o advogado José Antônio Neffa Júnior, diretortesoureiro da OAB-ES, será responsável pela mediação.
Em seguida, o evento contará com a palestra de encerramento, e o ministro do Tribunal Superior do Trabalho Antônio Fabrício de Matos Gonçalves proferirá a apresentação, encerrando a programação oficial do congresso.
Inscrições e proposta do congresso
As inscrições permanecem abertas e as vagas são limitadas, portanto, os interessados devem se atentar aos prazos e às condições de participação. Os valores são de R$ 80 para advogados, R$ 50 para advogados com até cinco anos de inscrição e estudantes de Direito, além de gratuidade para participantes do Programa Start OAB/ES, com desconto de 10% para grupos com dez ou mais inscritos.
O congresso integra a estratégia da Ordem dos Advogados do Brasil de ampliar o acesso à formação continuada no interior do Estado. Além disso, a iniciativa promove atualização técnica e troca de experiências entre profissionais do Direito, ao mesmo tempo em que busca reunir advogados, estudantes e operadores do sistema de Justiça em um ambiente de debate qualificado sobre os desafios contemporâneos da advocacia.
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