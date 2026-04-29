OAB-ES lamenta morte de advogado de Guaçuí após rave em Vila Velha
OAB-ES lamenta morte de advogado de Guaçuí encontrado após rave em Vila Velha e pede apuração rigorosa do caso.
A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Espírito Santo (OAB-ES) lamentou a morte do advogado Antônio Carlos Veiga de Freitas, de 27 anos, integrante da Subseção de Guaçuí. O corpo foi encontrado após dias de buscas, depois que o profissional desapareceu no último domingo (26), na região da Barra do Jucu, em Vila Velha, onde participava de uma rave.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Em nota, a entidade destacou que o jovem advogado atuava no Sul do Estado e vinha construindo sua trajetória na advocacia com dedicação e compromisso com a Justiça. A morte gerou forte comoção entre colegas de profissão e na comunidade jurídica capixaba.
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Desde o desaparecimento, a OAB-ES informou que acompanhou as buscas realizadas pelas autoridades. Diante do desfecho, a instituição reforçou a necessidade de apuração rigorosa do caso para esclarecer todas as circunstâncias da morte.
Por fim, a Ordem manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas, expressando condolências e desejando força neste momento de dor.
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