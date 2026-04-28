Obra em ponte é concluída e garante mais segurança viária em Anchieta
A obra foi realizada por meio da Secretaria de Mobilidade e Serviços Urbanos, após a equipe técnica identificar que a antiga estrutura metálica da ponte não distribuía adequadamente o peso dos veículos.
A Prefeitura de Anchieta concluiu as obras de manutenção e reforço estrutural da Ponte de Olivânia, localizada nas proximidades do Alevinos Catane. A intervenção resolve de forma definitiva um problema crônico de desgaste do piso e garante mais segurança para a comunidade que utiliza a via diariamente.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A obra foi realizada por meio da Secretaria de Mobilidade e Serviços Urbanos, após a equipe técnica identificar que a antiga estrutura metálica da ponte não distribuía adequadamente o peso dos veículos. Essa falha provocava a quebra frequente das tábuas de madeira, comprometendo a durabilidade e a segurança da travessia.
Com base nesse diagnóstico, foi executado um projeto de modernização e reforço da estrutura. Entre as principais melhorias realizadas estão:
- Nova trama metálica: fabricação e instalação de uma base metálica mais robusta, projetada para distribuir o peso de forma uniforme e evitar a sobrecarga na madeira;
- Novo tabuleiro: substituição completa do piso por peças de madeira mais resistentes e compatíveis com a nova estrutura;
- Maior durabilidade: aplicação de tratamento anticorrosivo e pintura em toda a estrutura metálica, garantindo maior vida útil à ponte;
- Mais segurança: instalação inédita de guarda-corpos nas duas laterais, prevenindo acidentes e oferecendo mais proteção a motoristas, ciclistas e pedestres.
Com a conclusão dos serviços neste final de semana promove uma mobilidade mais segura e de qualidade para moradores e produtores da região.
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