Operação resgata cães vítimas de maus-tratos em Cariacica

Uma operação conjunta da CPI de Maus-Tratos aos Animais, Polícia Militar e Prefeitura de Cariacica resgatou nove cães em situação crítica na noite desta quarta-feira (8), no bairro Castelo Branco. A ação ocorreu após denúncias de moradores, que relataram abandono e sofrimento dos animais.

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No local, as equipes encontraram um cenário de extrema negligência. O tutor não aparecia havia cerca de três dias, deixando os cães sem qualquer assistência. Os animais estavam acorrentados, sem acesso a água ou alimento e apresentavam sinais de desidratação e estresse.

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Entre os casos mais graves, os agentes localizaram uma cadela pendurada pela pata, com comprometimento circulatório causado pelo tempo em que ficou presa. Além disso, as equipes encontraram um dos animais já morto dentro da residência.

A presidente da CPI, deputada estadual Janete de Sá, acompanhou a operação e destacou a gravidade da situação. Segundo ela, a mobilização conjunta entre os órgãos públicos e a denúncia dos moradores viabilizaram o resgate.

Após a ação, as equipes encaminharam os oito cães sobreviventes para a clínica veterinária Rancho Bela Vista, na Serra, onde recebem atendimento intensivo. Enquanto isso, as autoridades iniciaram a investigação para responsabilizar o tutor.

O caso pode configurar crime de maus-tratos a animais. Nessa situação, a lei prevê pena de dois a cinco anos de reclusão, além de multa e outras sanções legais.