Parque Ilha da Luz: Ricardo Ferraço deve oficializar ordem de serviço nos próximos dias
O município de Cachoeiro deve receber uma série de investimentos do Governo do Estado na próxima semana. Entre eles, a oficialização da assinatura da ordem de serviço para para a construção do Parque Ilha da Luz.
Conforme consta no Diário Oficial desta semana, a autorização foi assinada no dia 16 de abril de 2026 e permite o início imediato das obras, conforme previsto em contrato firmado pela administração municipal. A intervenção será executada pela Construtora Três Marias.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726