Parque Ilha da Luz: Ricardo Ferraço deve oficializar ordem de serviço nos próximos dias

O município de Cachoeiro deve receber uma série de investimentos do Governo do Estado na próxima semana. Entre eles, a oficialização da assinatura da ordem de serviço para para a construção do Parque Ilha da Luz.

Conforme consta no Diário Oficial desta semana, a autorização foi assinada no dia 16 de abril de 2026 e permite o início imediato das obras, conforme previsto em contrato firmado pela administração municipal. A intervenção será executada pela Construtora Três Marias.