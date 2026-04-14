PF fiscaliza segurança no show do Guns N' Roses no ES
Polícia Federal fiscaliza segurança privada durante show do Guns N' Roses no ES e não encontra irregularidades.
A Polícia Federal realizou, no último dia 12 de abril de 2026, a Operação Segurança em Pauta no município de Cariacica, no Espírito Santo. A ação ocorreu durante a fiscalização do show da banda Guns N’ Roses, realizado no Estádio Kleber Andrade, e mobilizou equipes especializadas no controle da segurança privada.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A Delegacia de Controle de Segurança Privada coordenou a operação, que contou com 14 policiais federais. Durante a ação, os agentes verificaram a regularidade dos vigilantes contratados por empresas autorizadas, além de fiscalizar o cumprimento das normas previstas na Lei nº 14.967/2024 e na Portaria nº 18.045/2023-DG/PF. No entanto, não foram identificadas irregularidades no local.
Leia também: Dois homens são presos por tráfico de drogas em Cachoeiro
Além disso, os policiais utilizaram um equipamento portátil com tecnologia de reconhecimento facial, em parceria com o Núcleo de Identificação da Polícia Federal no Espírito Santo. A ferramenta, adotada desde 2023, agiliza a conferência dos profissionais e permite identificar, inclusive, possíveis mandados de prisão em aberto.
Enquanto isso, a Polícia Federal tem intensificado a fiscalização no setor de segurança privada no estado. Em 2025, por exemplo, as equipes encerraram 42 empresas que atuavam de forma irregular.
Por outro lado, a corporação reforça que a contratação de serviços clandestinos representa risco à integridade física das pessoas e ao patrimônio. Isso porque esses profissionais não passam pelo controle rigoroso da Polícia Federal, que avalia antecedentes, formação e aptidão. No Brasil, a prestação de serviços de segurança privada é permitida apenas para empresas autorizadas pelo órgão.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726