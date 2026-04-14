PF fiscaliza segurança no show do Guns N' Roses no ES

A Polícia Federal realizou, no último dia 12 de abril de 2026, a Operação Segurança em Pauta no município de Cariacica, no Espírito Santo. A ação ocorreu durante a fiscalização do show da banda Guns N’ Roses, realizado no Estádio Kleber Andrade, e mobilizou equipes especializadas no controle da segurança privada.

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A Delegacia de Controle de Segurança Privada coordenou a operação, que contou com 14 policiais federais. Durante a ação, os agentes verificaram a regularidade dos vigilantes contratados por empresas autorizadas, além de fiscalizar o cumprimento das normas previstas na Lei nº 14.967/2024 e na Portaria nº 18.045/2023-DG/PF. No entanto, não foram identificadas irregularidades no local.

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Além disso, os policiais utilizaram um equipamento portátil com tecnologia de reconhecimento facial, em parceria com o Núcleo de Identificação da Polícia Federal no Espírito Santo. A ferramenta, adotada desde 2023, agiliza a conferência dos profissionais e permite identificar, inclusive, possíveis mandados de prisão em aberto.

Enquanto isso, a Polícia Federal tem intensificado a fiscalização no setor de segurança privada no estado. Em 2025, por exemplo, as equipes encerraram 42 empresas que atuavam de forma irregular.

Por outro lado, a corporação reforça que a contratação de serviços clandestinos representa risco à integridade física das pessoas e ao patrimônio. Isso porque esses profissionais não passam pelo controle rigoroso da Polícia Federal, que avalia antecedentes, formação e aptidão. No Brasil, a prestação de serviços de segurança privada é permitida apenas para empresas autorizadas pelo órgão.