Polícia Civil conclui caso de homicídio em Irupi

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) concluiu o inquérito que investigou o homicídio de Daniel Maicon Oliveira Leal, de 32 anos, ocorrido na zona rural de Irupi. Além disso, a corporação prendeu o segundo envolvido no crime, de 21 anos, na última quinta-feira (9).

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O crime aconteceu na madrugada do dia 12 de outubro do ano passado, no Córrego Palmital. Segundo as investigações, a vítima se desentendeu com o executor, de 25 anos, após consumo de bebidas alcoólicas em um bar às margens da BR-262. Durante o encontro, os envolvidos discutiram e trocaram ameaças.

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Em seguida, Daniel assumiu a direção de um veículo e colidiu intencionalmente contra duas motocicletas estacionadas no local. Logo após o episódio, ele deixou o local. No entanto, os suspeitos iniciaram uma perseguição utilizando uma motocicleta.

Os investigados localizaram a vítima no terreno da casa do pai dela, onde o executor desferiu três golpes de faca. Daniel não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Após o crime, os envolvidos fugiram.

Durante a apuração, a perícia da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) identificou vestígios de luta corporal, o que indicou a participação de mais de um agressor. Além disso, os peritos encontraram a arma do crime nas proximidades e recolheram um objeto com impressões digitais, que auxiliaram na identificação dos autores.

As investigações apontaram o homem de 25 anos como executor. Em interrogatório, ele admitiu ter saído do bar portando a faca utilizada no crime. Já o segundo envolvido teve papel fundamental ao conduzir a motocicleta que levou o autor até o local.

O executor já estava preso desde o dia 28 de janeiro por outros processos relacionados ao tráfico de drogas na comarca de Iúna. Com a prisão do segundo suspeito, a Justiça cumprirá a ordem de prisão preventiva referente ao homicídio na unidade prisional onde o autor já se encontra.

De acordo com o delegado Bruno Alves, as equipes iniciaram a investigação logo após o crime e mantiveram integração com a Polícia Militar e o serviço de inteligência do 14º Batalhão. Segundo ele, essa atuação foi essencial para identificar os suspeitos, especialmente devido ao grande número de pessoas envolvidas na confusão que antecedeu o crime.

O delegado também destacou o trabalho técnico da Polícia Científica e o empenho da equipe da Delegacia de Irupi, que, mesmo com efetivo reduzido, priorizou a elucidação do caso e contribuiu para o avanço da investigação.