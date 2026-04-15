Polícia prende suspeito de roubo de café no Espírito Santo
Polícia Civil prende suspeito de roubo de carga de café avaliada em R$ 500 mil em Colatina. Parte da carga já foi recuperada.
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) cumpriu, na manhã desta quarta-feira (15), um mandado de prisão temporária contra um homem de 31 anos investigado por roubo de carga de café em Colatina. A equipe da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) localizou o suspeito no município de Cariacica.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O crime ocorreu na noite do dia 31 de março e envolveu a subtração de uma carga de café avaliada em aproximadamente R$ 500 mil. No entanto, as investigações começaram imediatamente após a ação criminosa, o que permitiu um avanço rápido na apuração do caso.
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Como resultado desse trabalho inicial, os policiais conseguiram recuperar cerca de 80% da carga poucos dias depois do crime. Além disso, a identificação dos envolvidos evoluiu com base nas diligências realizadas pela equipe.
De acordo com o delegado João Seidel Júnior, titular da unidade, a prisão representa um avanço importante na investigação. Segundo ele, a Polícia Civil continuará as diligências para identificar outros possíveis envolvidos, incluindo coautores e receptadores.
Após os procedimentos legais, os agentes encaminharam o suspeito ao sistema prisional, onde ele permanece à disposição da Justiça.
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