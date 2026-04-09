Polícia resgata 91 aves em situação de maus-tratos
Polícia resgata 91 aves em situação de maus-tratos em Vila Velha. Animais estavam em condições degradantes e serão tratados no CETAS.
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) resgatou 91 aves em situação de maus-tratos durante uma operação realizada na manhã desta quinta-feira (9), no bairro Jardim Guaranhus, em Vila Velha. A ação contou com apoio da Guarda Municipal e da Prefeitura.
Os agentes encontraram os animais em condições degradantes dentro de um imóvel ligado a um homem de 41 anos, que atua como entregador. Além disso, as equipes localizaram aves mortas em estado de decomposição, com presença de larvas. O ambiente também apresentava infestação de roedores e baratas, o que agravava o cenário de insalubridade.
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Durante a operação, os policiais apreenderam espécies exóticas, nativas e silvestres. Entre elas estavam calopsitas, canários, coleiros, cardeais-do-nordeste, trinca-ferros e mandarins. Também foram identificados filhotes, incluindo animais vivos e mortos.
Diante da situação, a Prefeitura acionou uma empresa especializada para realizar o transporte dos animais. Em seguida, as aves foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), onde receberão cuidados, tratamento e destinação adequada.
Além disso, a Secretaria de Serviços Urbanos realizou a coleta de resíduos e determinou a destruição das gaiolas apreendidas. A medida busca evitar riscos sanitários e a possível disseminação de zoonoses na região.
Segundo o delegado responsável pela ação, a operação reforça o combate ao tráfico ilegal de animais e aos crimes de maus-tratos. O investigado responderá com base na Lei de Crimes Ambientais, que prevê punições para quem pratica abusos contra animais ou mantém espécies de forma irregular.
As investigações continuam para apurar a origem dos animais e possíveis conexões com redes de comércio ilegal.
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