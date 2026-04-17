Polícia resgata cães em situação de maus-tratos e prende homem no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu um homem de 37 anos e resgatou quatro cães em situação de maus-tratos nesta quinta-feira (16), no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha.

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A ação envolveu o Núcleo de Proteção Animal da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), com apoio da Guarda Municipal e da Gerência de Bem-Estar Animal. No local, as equipes encontraram um pitbull, dois filhotes sem raça definida, um cão de grande porte e uma cadela idosa em condições críticas.

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Os agentes identificaram animais extremamente magros, alguns presos por correntes curtas, além de um ambiente insalubre, sem oferta adequada de água e alimento. Uma médica-veterinária que acompanhou a operação confirmou tecnicamente os maus-tratos.

Em seguida, o suspeito se apresentou como tutor dos animais. Após a verificação do imóvel, os policiais confirmaram o cenário de negligência e deram voz de prisão em flagrante.

As equipes encaminharam os cães para atendimento veterinário no Rancho Bela Vista. Já o homem foi conduzido à delegacia da Polícia Civil do Espírito Santo, onde a autoridade policial o autuou por maus-tratos contra animais. Posteriormente, ele foi encaminhado ao sistema prisional.