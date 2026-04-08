Prefeitura de Marataízes decreta luto oficial de três dias pela morte de ex-prefeito

A Prefeitura de Marataízes decretou luto oficial de três dias após a morte do ex-prefeito Dr. Jander Nunes Vidal, ocorrida nesta quarta-feira (8). O município também manifestou pesar e solidariedade aos familiares e amigos.

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Em nota, a administração municipal lamentou profundamente o falecimento. Médico ginecologista, Dr. Jander tinha 73 anos e governou Marataízes por dois mandatos consecutivos, entre 2009 e 2012 e de 2013 a 2016, período em que consolidou sua trajetória na vida pública.

A prefeitura destacou, em nome do prefeito Antônio Bitencourt, o reconhecimento pelos serviços prestados ao município e reforçou os sentimentos de pesar diante da perda.