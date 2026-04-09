Previsão do tempo: veja como será esta quinta no ES

A quinta-feira será de tempo firme em grande parte do Espírito Santo. Além disso, o sol predomina ao longo do dia, com variação de nuvens em diferentes regiões.

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De acordo com o Incaper, ao mesmo tempo, as temperaturas apresentam leve elevação em todo o estado.

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Na região do Caparaó, por outro lado, o cenário muda ao longo do dia. Pela manhã, o tempo segue com sol entre nuvens. No entanto, à tarde, há previsão de pancadas de chuva. Isso ocorre devido à combinação entre calor e umidade, que favorece a formação de instabilidades.

Nas demais regiões, contudo, o tempo permanece estável. O dia será marcado por sol entre poucas nuvens e ausência de chuva. Além disso, o aumento das temperaturas reforça a sensação de calor.

Na Grande Vitória, o tempo segue com poucas nuvens e sem previsão de chuva. Além disso, o vento sopra de forma fraca a moderada no litoral. As temperaturas variam entre 23 °C e 32 °C. Em Vitória, os termômetros registram mínima de 24 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Sul, o dia começa com poucas nuvens. Entretanto, à tarde, a região do Caparaó registra pancadas de chuva e trovoadas. Enquanto isso, o vento também varia de fraco a moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas, a mínima será de 22 °C e a máxima de 33 °C. Já nas áreas altas, os termômetros variam entre 21 °C e 30 °C.

Mais previsões

Na Região Serrana, o sol predomina com poucas nuvens. Além disso, não há previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre 20 °C e 29 °C. Já nas áreas altas, a mínima será de 17 °C e a máxima de 28 °C.

Na Região Norte, o tempo segue com poucas nuvens e sem chuva. As temperaturas variam entre 23 °C e 33 °C. Da mesma forma, na Região Noroeste, o cenário permanece estável. Nas áreas menos elevadas, a mínima será de 23 °C e a máxima de 33 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros variam entre 20 °C e 32 °C.

Por fim, na Região Nordeste, o dia será de sol com poucas nuvens. Além disso, não há previsão de chuva. O vento sopra de forma fraca a moderada no litoral. As temperaturas variam entre 23 °C e 34 °C.