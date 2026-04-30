Previsão: Espírito Santo fecha abril com tempo estável e calor intenso

O Espírito Santo encerra abril com predomínio de tempo firme. Nesta quinta-feira, o ar seco, associado a um sistema de alta pressão, mantém o céu aberto em todo o estado. Além disso, não há previsão de chuva. Ao longo do dia, as temperaturas sobem levemente, enquanto o vento sopra de fraco a moderado no litoral.

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Contudo, o destaque fica para o risco de baixa umidade relativa do ar, que pode ficar abaixo de 30% em áreas próximas à divisa com Minas Gerais, principalmente durante a tarde. Por isso, a recomendação é redobrar a atenção com a hidratação e evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes.

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Na Grande Vitória, o cenário segue estável. Há poucas nuvens e não chove. As temperaturas variam entre 23 °C e 35 °C. Em Vitória, os termômetros repetem os mesmos valores, com calor predominando ao longo do dia.

Já na Região Sul, o tempo permanece aberto, com poucas nuvens e ausência de chuva. No entanto, há risco de baixa umidade em alguns trechos durante a tarde. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas vão de 19 °C a 36 °C. Por outro lado, nas regiões mais altas, os termômetros variam entre 16 °C e 31 °C.

Mais regiões

Na Região Serrana, o padrão se repete. O céu segue com poucas nuvens e sem previsão de chuva. Ainda assim, áreas próximas à divisa com Minas Gerais podem registrar baixa umidade no período da tarde. Nas áreas menos elevadas, a mínima é de 18 °C e a máxima chega a 32 °C. Já nas regiões mais altas, os valores ficam entre 15 °C e 31 °C.

Enquanto isso, na Região Norte, o tempo continua firme, com poucas nuvens e sem chuva. As temperaturas variam entre 21 °C e 35 °C, mantendo o calor ao longo do dia.

Na Região Noroeste, o cenário é semelhante. O tempo segue aberto, sem previsão de chuva. Além disso, há risco de baixa umidade em áreas próximas à divisa com Minas Gerais. Nas áreas menos elevadas, os termômetros oscilam entre 21 °C e 36 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, as temperaturas ficam entre 20 °C e 33 °C.

Por fim, na Região Nordeste, o dia também será de tempo estável. Há poucas nuvens e não há previsão de chuva. O vento sopra de fraco a moderado no litoral. As temperaturas variam entre 22 °C e 35 °C.