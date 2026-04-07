PRF flagra dois veículos adulterados em menos de 1 hora no ES

A Polícia Rodoviária Federal recuperou dois veículos com sinais identificadores adulterados em menos de uma hora, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo.

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A primeira ocorrência aconteceu durante uma fiscalização de rotina. Na abordagem, os policiais identificaram uma motocicleta com indícios de adulteração. Após análise detalhada, a equipe confirmou que todos os sinais identificadores haviam sido suprimidos, o que impediu a identificação imediata da origem do veículo.

Na sequência, durante o deslocamento para apresentação da ocorrência, os agentes avistaram uma segunda motocicleta em situação suspeita. Ao realizarem nova abordagem, os policiais constataram que o veículo também apresentava supressão total dos sinais identificadores, configurando outro caso de adulteração.

Diante dos fatos, os agentes encaminharam os dois veículos e seus respectivos condutores à 13ª Delegacia Regional da Polícia Civil do Espírito Santo, em Aracruz, onde serão adotadas as medidas legais cabíveis.

Segundo a PRF, a identificação de veículos adulterados exige conhecimento técnico e atenção constante. Esse tipo de atuação, portanto, é fundamental no combate a crimes como furto, roubo e receptação.