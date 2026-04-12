PRF garante segurança na Moto Romaria da Penha 2026

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Espírito Santo finalizou com êxito a operação especial de escolta e segurança da Moto Romaria da Penha 2026, realizada na Região Metropolitana da Grande Vitória. O evento reuniu milhares de motociclistas e, ainda assim, seguiu com organização, fluidez e segurança viária, mesmo sob chuva ao longo do percurso.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Além disso, ao chegarem à Prainha, em Vila Velha, os participantes vivenciaram um momento de fé e devoção. No local, o bispo conduziu a bênção e aspergiu água benta sobre os fiéis, marcando, dessa forma, o encerramento simbólico da romaria.

Leia também: Polícia Militar flagra tráfico e apreende drogas em Atílio Vivácqua

Planejamento estratégico

A PRF estruturou a operação com base em um planejamento estratégico. Assim, a corporação priorizou a preservação de vidas, o ordenamento do trânsito e a garantia da mobilidade nas principais vias utilizadas pelos romeiros. Com isso, o deslocamento ocorreu de forma segura tanto para os participantes quanto para outros usuários das rodovias.

Paralelamente, a PRF realizou, entre os dias 3 e 9 de abril, uma operação integrada de fiscalização intensificada na região metropolitana. Como resultado, os agentes fiscalizaram 2.072 pessoas e 1.919 veículos. Além disso, lavraram 954 autos de infração, removeram 76 veículos e registraram 15 ocorrências criminais.

Sobretudo, as ações concentraram esforços nas fiscalizações envolvendo motocicletas. Nesse sentido, os policiais atuaram no combate a infrações de trânsito, na condução sob efeito de álcool, na identificação de irregularidades veiculares e no enfrentamento à criminalidade nas rodovias federais.

Atualmente em sua segunda edição, a Moto Romaria da Penha se consolida como uma das maiores manifestações religiosas sobre duas rodas do país. Dessa maneira, a atuação da PRF se mostrou fundamental para garantir a segurança ao longo de todo o trajeto.