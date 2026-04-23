PRF recupera carro clonado em Vila Velha

A Polícia Rodoviária Federal recuperou um carro clonado na tarde desta quarta-feira (22), durante fiscalização no km 12 da BR-447, em Vila Velha.

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Por volta das 16h15, os agentes abordaram um veículo modelo Hyundai HB20. Durante a verificação, a equipe identificou inconsistências entre a placa e outros elementos de identificação. Após análise detalhada, os policiais confirmaram que o automóvel original possuía registro de roubo ocorrido no dia 7 de abril de 2026, em Vitória.

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Questionado, o condutor informou que havia pegado o carro emprestado de um homem identificado apenas como “Lucas”. Diante das evidências, os policiais constataram, em tese, a prática de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação.

O homem foi encaminhado à 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Vila Velha para os procedimentos legais cabíveis.