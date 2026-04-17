PRF recupera dois veículos clonados em menos de 4 horas no ES

A Polícia Rodoviária Federal recuperou dois veículos com sinais de adulteração em menos de quatro horas no Espírito Santo. As ocorrências foram registradas entre a noite de quinta-feira (16) e a madrugada de sexta-feira (17), durante fiscalizações na BR-101, nos municípios de Aracruz e Vitória.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

No primeiro caso, em Aracruz, uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático abordou uma motocicleta Honda NXR 160 Bros com placa aparente de Itueta, em Minas Gerais. Durante a fiscalização, os policiais identificaram indícios de adulteração. Após análise técnica, foi possível confirmar que o veículo original possuía registro de furto em dezembro de 2025, na Serra.

Leia também: Moto e carro colidem em cruzamento de Cachoeiro e três ficam feridos

O condutor informou que havia comprado a moto há cerca de cinco meses, em pagamento à vista, sem apresentar documentação. Ele também declarou desconhecer o vendedor e afirmou ter suspeitado posteriormente de que o veículo poderia ser clonado. Diante da situação, o homem foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil do Espírito Santo em Aracruz.

Horas depois, por volta de 00h40, a mesma equipe localizou um carro Honda WR-V, com placa aparente de Juiz de Fora, também em Minas Gerais. Após abordagem e verificação detalhada, os agentes constataram adulteração nos sinais identificadores.

De acordo com a PRF, o veículo original havia sido roubado em fevereiro de 2026, no Rio de Janeiro. No interior do automóvel estavam o condutor e uma adolescente, que foi levada à autoridade policial por não estar acompanhada de responsável legal.

O motorista optou por permanecer em silêncio quanto à origem do veículo e foi encaminhado à delegacia em Vitória. As ocorrências podem se enquadrar, em tese, nos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação, previstos no Código Penal.