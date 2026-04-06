PRF registra alta de colisões frontais no ES durante operação

A Polícia Rodoviária Federal encerrou a Operação Semana Santa 2026 no Espírito Santo neste domingo (5). Durante o período, a corporação reforçou a fiscalização e ampliou ações educativas nas rodovias federais que cortam o estado.

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Ao longo de quatro dias, os agentes registraram 33 sinistros de trânsito. Desse total, oito foram considerados graves. Além disso, as ocorrências deixaram 39 pessoas feridas e resultaram em cinco mortes.

Segundo o balanço, as colisões frontais concentraram os casos mais graves. Esse tipo de acidente, com alto índice de letalidade, esteve diretamente associado às ultrapassagens indevidas. A infração, aliás, apareceu entre as mais registradas durante a operação.

Fiscalização intensificada

Com foco na redução de comportamentos de risco, a PRF fiscalizou 4.144 veículos. Como resultado, os agentes lavraram 1.394 autos de infração. Entre as irregularidades mais comuns, destacam-se as ultrapassagens proibidas e o não uso do cinto de segurança.

Educação e prevenção

Paralelamente, a corporação realizou 13 ações educativas, alcançando 5.014 pessoas. As atividades reforçaram a importância do respeito às normas de trânsito, sobretudo em períodos de maior fluxo nas rodovias.

Combate ao crime e alcoolemia

Além disso, as equipes recuperaram quatro veículos com restrição de roubo ou furto e detiveram nove pessoas por diferentes crimes. No combate à embriaguez ao volante, os policiais aplicaram 2.307 testes de alcoolemia.

Por fim, a PRF reforça que a segurança no trânsito depende diretamente da conduta dos motoristas. Ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade e desrespeito às regras continuam sendo fatores determinantes para acidentes graves nas rodovias federais.