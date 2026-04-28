Procon de Vitória aponta variação de até 176% em itens básicos

A pesquisa do Procon de Vitória mostra que, apesar da queda em alguns preços, o consumidor ainda precisa comparar valores antes de comprar. Em abril de 2026, itens básicos apresentaram diferenças significativas entre estabelecimentos, o que impacta diretamente o orçamento das famílias.

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O levantamento indica que o arroz foi vendido a R$ 15,99, após alta de 7,39% no mês. Já o feijão registrou queda de 16,69% e apareceu por R$ 4,99. Mesmo com essas variações, ambos seguem como referências no custo da alimentação básica.

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Outros produtos

Entre os produtos analisados, a laranja-pera apresentou a maior diferença, com variação de 176%, sendo encontrada entre R$ 3,98 e R$ 10,99. Além disso, o azeite de oliva variou 153%, enquanto a banana-da-terra registrou diferença de 150%. A cenoura também chamou atenção, com oscilação de 140% nos preços.

O secretário municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Luciano Forrechi, afirma que a pesquisa fortalece o poder de compra. Segundo ele, o levantamento amplia a transparência e orienta o consumidor. Ainda assim, ele destaca que as diferenças continuam elevadas, o que reforça a necessidade de pesquisa.

O gerente do Procon de Vitória, Breno Panetto, alerta que o consumidor pode economizar ao comparar preços.

“Em alguns casos, a diferença supera 100% para o mesmo produto. Além disso, itens sazonais tiveram aumentos expressivos, exigindo atenção no momento da compra”, explica.

Na comparação entre abril e março de 2026, a banana prata liderou a alta, com aumento de 66,56%. Além disso, o tomate rasteiro também subiu 65,28%, seguido pelo leite, que teve elevação de 37,59%. Esses reajustes pressionam o orçamento mensal das famílias.

Comparativo anual

No comparativo anual, a batata inglesa apresentou aumento de 100,33%. Em contrapartida, o alho caiu 56,69% e o azeite de oliva acumulou redução de 42,61% no período. A série histórica ainda mostra queda contínua em alguns itens essenciais, como arroz e azeite ao longo dos últimos meses.

Mesmo com algumas reduções, o custo total da cesta de itens de primeira necessidade subiu 1,70%, passando de R$ 705,37 para R$ 717,35. Assim, com isso, o comprometimento do salário-mínimo de R$ 1.621,00 chegou a 44,25%. Já a cesta básica passou a comprometer 45,65% da renda, indicando aumento no peso das despesas.

O Procon realizou a pesquisa entre os dias 6 e 9 de abril de 2026. As equipes coletaram os preços presencialmente em nove estabelecimentos de Vitória, considerando 65 itens de alimentação, higiene e limpeza.