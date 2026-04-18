Procon fiscaliza suspeita de preços abusivos em Marataízes

O Procon de Marataízes intensificou a fiscalização em supermercados do município após receber denúncias de consumidores. A ação ocorreu nesta sexta-feira (17) e teve como foco principal a verificação de possíveis abusos nos preços.

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Além disso, as equipes visitaram diversos estabelecimentos para analisar o valor de produtos. Entre os itens mais denunciados está o leite UHT de um litro, cujo preço passou de menos de R$ 4 para mais de R$ 6 em poucos dias. Ainda assim, o aumento ocorreu fora do período de entressafra, o que chamou atenção do órgão.

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Coordenadora do Procon de Marataízes, Márcia Leonardo explicou que a elevação injustificada de preços é considerada prática abusiva. Segundo ela, o Código de Defesa do Consumidor permite que os estabelecimentos definam os valores, porém proíbe aumentos sem justificativa.

Ela destacou que o reajuste só pode ocorrer quando há aumento real de custos. Dessa forma, o valor final deve refletir essa variação de maneira transparente.

Fiscalização e orientação

Durante a ação, as equipes também verificaram rótulos, peso, validade e segurança dos produtos. Além disso, os fiscais analisaram a situação do alvará de funcionamento dos supermercados.

No entanto, a fiscalização não identificou irregularidades graves. Por isso, os agentes não aplicaram autuações. Ainda assim, o Procon registrou por escrito todas as inconformidades encontradas e solicitou ajustes aos responsáveis.

Denúncias e participação da população

Coordenadora do Procon de Marataízes, Márcia Leonardo reforçou a importância da participação dos consumidores. Segundo ela, a população pode denunciar aumentos repentinos e elevados de preços para auxiliar na fiscalização.

As denúncias podem ser feitas pelo telefone (28) 3520-6719 ou pelo WhatsApp (28) 99987-6048. Além disso, o atendimento presencial ocorre na Avenida Rubens Rangel, 687, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

O consumidor também pode acionar o Procon estadual. Para isso, basta ligar para o número 151 ou (27) 3332-2011. Ainda assim, é possível registrar reclamações pelo aplicativo Procon-ES ou pelo site oficial do órgão.