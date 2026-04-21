Procon flagra irregularidade em bomba e autua posto em Cachoeiro
Uma denúncia que circulou nas redes sociais motivou a ação e levou a equipe do órgão a realizar uma inspeção in loco no estabelecimento.
Uma ação de fiscalização do Procon de Cachoeiro de Itapemirim identificou irregularidades em um posto de combustíveis localizado no bairro Coramara, durante operação realizada nesta terça-feira (21).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Uma denúncia que circulou nas redes sociais motivou a ação e levou a equipe do órgão a realizar uma inspeção in loco no estabelecimento. Desse modo, durante a fiscalização, a equipe realizou testes visuais e aplicou o teste de medida padrão de 20 litros em todos os bicos de abastecimento.
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De acordo com o Procon, a equipe constatou irregularidade no bico de número 9 — justamente o alvo da denúncia. O equipamento, inclusive, já se encontrava previamente lacrado pelo próprio proprietário do posto.
O órgão de defesa do consumidor autuou o fornecedor diante da infração. Além disso, o Procon notificou o estabelecimento para apresentar justificativas sobre os preços dos combustíveis praticados, já que mantém fiscalização contínua em todos os postos do município para coibir possíveis aumentos abusivos.
O Procon também encaminhou a denúncia ao IPEM para a realização de análises técnicas e mecânicas nos equipamentos.
Procon de Cachoeiro
O Procon de Cachoeiro destacou que há anos realiza fiscalizações frequentes no setor de combustíveis, verificando desde possíveis aumentos sem justa causa até a conferência de notas fiscais, transparência nas informações ao consumidor e práticas comerciais, incluindo vendas por aplicativos.
Recentemente, o Procon intensificou as ações com operações conjuntas envolvendo a Comissão de Combustíveis da Câmara Municipal. Além disso, firmou parcerias com a ANP, o Procon Estadual e o próprio IPEM, ampliando a fiscalização sobre a qualidade, procedência e funcionamento das bombas.
O órgão também informou que mantém diálogo com o CADE e o Ministério Público, aos quais já foram encaminhadas informações sobre fiscalizações recentes no município.
Por fim, o Procon reforça que os consumidores podem exigir, diretamente nos postos, a realização de testes de volume e qualidade dos combustíveis, que devem ocorrer obrigatoriamente na presença do cliente.
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