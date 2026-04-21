Procon flagra irregularidade em bomba e autua posto em Cachoeiro

Uma ação de fiscalização do Procon de Cachoeiro de Itapemirim identificou irregularidades em um posto de combustíveis localizado no bairro Coramara, durante operação realizada nesta terça-feira (21).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Uma denúncia que circulou nas redes sociais motivou a ação e levou a equipe do órgão a realizar uma inspeção in loco no estabelecimento. Desse modo, durante a fiscalização, a equipe realizou testes visuais e aplicou o teste de medida padrão de 20 litros em todos os bicos de abastecimento.

Leia também: Procon fiscaliza suspeita de preços abusivos em Marataízes

De acordo com o Procon, a equipe constatou irregularidade no bico de número 9 — justamente o alvo da denúncia. O equipamento, inclusive, já se encontrava previamente lacrado pelo próprio proprietário do posto.

O órgão de defesa do consumidor autuou o fornecedor diante da infração. Além disso, o Procon notificou o estabelecimento para apresentar justificativas sobre os preços dos combustíveis praticados, já que mantém fiscalização contínua em todos os postos do município para coibir possíveis aumentos abusivos.

O Procon também encaminhou a denúncia ao IPEM para a realização de análises técnicas e mecânicas nos equipamentos.

Procon de Cachoeiro

O Procon de Cachoeiro destacou que há anos realiza fiscalizações frequentes no setor de combustíveis, verificando desde possíveis aumentos sem justa causa até a conferência de notas fiscais, transparência nas informações ao consumidor e práticas comerciais, incluindo vendas por aplicativos.

Recentemente, o Procon intensificou as ações com operações conjuntas envolvendo a Comissão de Combustíveis da Câmara Municipal. Além disso, firmou parcerias com a ANP, o Procon Estadual e o próprio IPEM, ampliando a fiscalização sobre a qualidade, procedência e funcionamento das bombas.

O órgão também informou que mantém diálogo com o CADE e o Ministério Público, aos quais já foram encaminhadas informações sobre fiscalizações recentes no município.

Por fim, o Procon reforça que os consumidores podem exigir, diretamente nos postos, a realização de testes de volume e qualidade dos combustíveis, que devem ocorrer obrigatoriamente na presença do cliente.