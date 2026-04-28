Programas capixabas disputam prêmio estadual de comunicação

A Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) conquistou destaque no cenário estadual ao garantir duas indicações entre os finalistas da 2ª edição do Prêmio da Imprensa Oficial – Melhores Práticas de Comunicação Pública Capixaba.

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A premiação, organizada pela Imprensa Oficial do Espírito Santo (DIO/ES), em parceria com a Associação Brasileira de Imprensas Oficiais, reconhece ações inovadoras desenvolvidas por órgãos públicos no estado. Assim, nesse contexto, os programas da Secti se destacaram em categorias estratégicas ligadas à comunicação digital.

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Sementes

O Programa Sementes disputa o prêmio na categoria Melhor Uso das Redes Sociais. O case apresentado, “Sementes do Rio Doce: Comunicação Pública como Estratégia de Transformação Territorial e Geração de Oportunidades”, evidencia o uso da comunicação como ferramenta de impacto social.

Ao mesmo tempo, o Programa Formação Avançada concorre na categoria Melhor Campanha de Comunicação Digital, com o projeto voltado à ampliação do acesso à educação e qualificação no Espírito Santo.

A coordenadora dos programas, Jamylly Caran, afirma que o reconhecimento reflete um esforço coletivo.

“As equipes atuam com foco em construir uma comunicação eficiente, capaz de alcançar o público e gerar resultados concretos. O objetivo vai além da divulgação, buscando transformar informação em oportunidade real para a população”, salienta.

Já o secretário da Secti, Jales Cardoso, destaca que a comunicação ocupa papel central na gestão pública.

De acordo com ele, a pasta mantém o compromisso de garantir informações claras, acessíveis e responsáveis. Além disso, o secretário reforça que iniciativas como essas aproximam o governo da sociedade e ampliam o alcance das políticas públicas.

Prêmio da Imprensa Oficial

O Prêmio da Imprensa Oficial tem como foco valorizar boas práticas de comunicação pública no Espírito Santo. A iniciativa também incentiva a inovação, a transparência e o intercâmbio de experiências entre instituições. Nesta edição, a premiação contempla trabalhos realizados ao longo de 2025, com categorias que incluem campanhas digitais, uso de redes sociais e comunicação interna.

Os finalistas e vencedores recebem troféus e certificados durante cerimônia oficial. Assim, o evento, além de reconhecer os projetos, também promove a troca de experiências entre os participantes. A entrega da premiação está prevista para o dia 28 de maio.