Resultado da Quina concurso 6998: Bilhete do ES fatura prêmio

Uma aposta registrada no Espírito Santo foi a única vencedora na faixa de quatro acertos no concurso realizado nesta sexta-feira (10). O bilhete premiado saiu para a cidade de Vitória, em uma aposta simples feita de forma presencial.

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De acordo com o resultado oficial, o jogo foi realizado na lotérica Conquista da Sorte, operada pela empresa Casa Lotérica Viagem da Sorte Ltda. O apostador acertou quatro dezenas e garantiu um prêmio de R$ 15.484,88.

O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, local onde são realizados os concursos das Loterias Caixa. As dezenas sorteadas foram: 09, 35, 45, 48 e 49.

Para o próximo concurso, marcado para este sábado (11), a estimativa de prêmio é de R$ 13 milhões.

