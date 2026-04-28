Saúde: comissão presidida por Bruno Resende apura circunstâncias de morte de criança

O colegiado de Saúde da Assembleia Legislativa do Espírito Santo ouviu, nesta terça-feira (28), representantes da Secretaria de Saúde de Aracruz a respeito das circunstâncias da morte do menino Thomas Oliveira Beling. A criança de 2 anos de idade faleceu, em janeiro deste ano, após ser atendida três vezes em uma unidade de saúde do município e, após o agravamento do quadro clínico, encaminhada para um hospital da rede filantrópica.

A secretária municipal de Saúde, Rosiane Scarpatt Toffoli, e a gerente de Urgência e Emergência do município, Helen Carla Guimarães, responderam a questionamentos sobre os protocolos adotados no atendimento ao menino. A diretora do hospital filantrópico para o qual a criança foi encaminhada, Nina Mori, também compareceu à Assembleia Legislativa.

Durante o depoimento, a secretária e a gerente municipais relataram sobre as passagens de Thomas Oliveira Beling pela unidade de saúde. Elas defenderam que a estrutura estava operando dentro da normalidade e que todos os recursos disponíveis foram mobilizados assim que o quadro clínico apresentou agravamento.

O deputado Fábio Duarte (PDT) foi quem solicitou o comparecimento das gestoras. Ele buscou entender se houve falha no atendimento à criança. “Quero deixar minha solidariedade aos pais do menino Thomas. Esse tipo de caso mexe muito com a gente e não pode ficar sem esclarecimento. Queremos saber se os protocolos foram seguidos, se houve alguma falha e, principalmente, evitar que isso volte a acontecer”, disse.

Já o presidente da comissão, deputado Dr. Bruno Resende (União), focou na evolução clínica do paciente. “Seria leviano da minha parte fazer qualquer suposição. O quadro clínico de um paciente pode mudar a qualquer momento”, comentou o deputado, que é médico.

Os parlamentares solicitaram que a secretaria encaminhe o resultado da apuração municipal para o colegiado. Além disso, a comissão apresentará requerimento também ao Conselho Regional de Medicina (CRM) para que o órgão apresente seu relatório sobre o caso.

Água e saneamento

Após a oitiva, os parlamentares deliberaram sobre outros temas que serão tratados pela comissão, entre eles a realização de uma agenda sobre a prestação dos serviços de água e esgoto no distrito de Vinhático, em Montanha, no norte do estado.

O presidente informou que o colegiado realizou uma audiência pública na localidade no último sábado (25), mas que a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) não enviou nenhum representante. Por isso, realizará nova reunião para que a concessionária participe.