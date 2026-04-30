Senac-ES abre 3 mil vagas gratuitas em cursos profissionais

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Espírito Santo (Senac-ES) amplia o acesso à qualificação profissional e disponibiliza mais de 3.000 vagas gratuitas em mais de 150 cursos. A ação integra a programação da Semana S, iniciativa nacional do Sistema Comércio que aproxima empresários, trabalhadores e suas famílias de soluções voltadas aos setores de bens, serviços e turismo. Em todo o país, a mobilização soma mais de 45 mil oportunidades.

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A diretora de Educação Profissional do Senac-ES, Dianimer Dutra, afirma que a oferta amplia caminhos para quem busca qualificação. Segundo ela, a iniciativa fortalece o papel da educação como instrumento de transformação social.

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“Acreditamos na educação como um motor de transformação social. Com essa oferta expressiva de vagas gratuitas durante a Semana S, queremos oferecer às pessoas a oportunidade de desenvolver novas habilidades, gerar renda e construir novos caminhos profissionais”, destaca Dianimer.

Vagas para diversas unidades

No Espírito Santo, o Senac distribui as vagas em diversas unidades. As oportunidades estão disponíveis em Vila Velha, Aracruz, Colatina, São Gabriel da Palha, Linhares, Hotel Senac Ilha do Boi, Cariacica, Serra, Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus e Venda Nova do Imigrante. Além disso, a instituição oferece cursos em áreas variadas, como barbeiro, Inteligência Artificial na Educação, salgadeiro, Jovem Programadora e Mídias Criativas com Inteligência Artificial. Dessa forma, a iniciativa amplia o alcance da formação profissional em todo o estado.

Inscrições

As inscrições acontecem entre os dias 9 e 16 de maio. Ao mesmo tempo, o início das turmas está previsto para ocorrer entre 9 de maio e 31 de julho de 2026. Os interessados podem se inscrever diretamente nas unidades do Senac-ES ou pelo site oficial. A ação atende à crescente demanda por capacitação e, assim, conecta os alunos às exigências atuais do mercado de trabalho.

A programação faz parte da Semana S, que ocorre no Espírito Santo no mesmo período, com atividades voltadas à educação, inovação, cultura e empregabilidade. O evento acontece simultaneamente em todo o Brasil, reforçando a abrangência do Sistema Comércio.

As vagas priorizam pessoas de baixa renda, ampliando o acesso à formação e à geração de renda. Os cursos vão desde qualificações iniciais até formações técnicas. Com isso, os participantes desenvolvem habilidades práticas e ampliam suas chances de inserção profissional.

Programa Senac Gratuidade

O Programa Senac de Gratuidade (PSG), por sua vez, viabiliza essa oferta. A iniciativa nacional garante acesso gratuito à educação profissional de qualidade. Além disso, o programa promove inclusão social e contribui para melhores oportunidades no mercado de trabalho.