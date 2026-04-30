Senador Magno Malta tem mal-estar súbito e é levado a hospital em Brasília

O senador Magno Malta (PL-ES) apresentou, na manhã desta quinta-feira (30), um quadro de mal-estar súbito e foi encaminhado para o Hospital DF Star para avaliação médica.

De acordo com a assessoria de comunicação do parlamentar, a equipe médica informou que ele apresentou um episódio de pressão baixa e encontrava-se em observação clínica, estável, sem sinais de complicações ou intercorrências graves.

O senador Magno Malta cumpriu, nos últimos dias, uma agenda intensa de compromissos institucionais, em razão da sabatina de Jorge Messias e, nesta quinta-feira, da apreciação do veto relacionado à dosimetria.