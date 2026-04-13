Startups capixabas se destacam no AgroCafé

O Programa Sementes fortaleceu a presença de startups capixabas no Fórum de Inovação e Sustentabilidade do AgroCafé. O evento ocorreu na última quarta-feira (1º), em Vitória, e integrou a programação do InovaCoffee. Além disso, o encontro reuniu especialistas, produtores, pesquisadores e representantes do setor público e privado.

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As startups Smartirriga e Agrorastreio se destacaram durante o evento. Ambas foram aceleradas pelo programa e receberam reconhecimento nas categorias Irrigação, Tecnologia para Sustentabilidade e Certificação do Café. Ao mesmo tempo, o evento contabilizou mais de 600 indicações, o que evidenciou a competitividade das soluções apresentadas.

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A participação das startups ampliou conexões estratégicas e oportunidades de mercado. Dessa forma, as soluções tecnológicas se aproximaram das demandas reais do campo. Além disso, o fórum abordou temas como mecanização da colheita, sustentabilidade, qualidade do café e cenários futuros para o agronegócio.

Representante da Smartirriga, Sheila Posse destacou o impacto do reconhecimento para o desenvolvimento de soluções voltadas à irrigação. Fundador da Agrorastreio, Márcio Américo reforçou a importância da rastreabilidade e da sustentabilidade para o setor.

Coordenadora do programa, Jamylly Caran destacou que o ambiente do evento contribui para a validação das soluções. Além disso, a participação permite ampliar redes e identificar novas oportunidades de atuação.

O Espírito Santo mantém posição de destaque na produção nacional de café. O estado lidera a produção de conilon e amplia o reconhecimento na produção de cafés especiais. Nesse contexto, a inovação contribui para aumentar a competitividade e atender às exigências do mercado.

O Programa Sementes atua como iniciativa pública de aceleração de startups no interior do estado. A ação é liderada pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional. Além disso, o programa promove capacitação, mentorias e conexões estratégicas, fortalecendo o ecossistema de inovação capixaba.