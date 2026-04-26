Suspeito é flagrado com material para comércio de drogas em Jerônimo Monteiro

Equipes da Força Tática do 3º Batalhão prenderam um homem, de 26 anos, suspeito de tráfico de drogas no bairro Santo Antônio, em Jerônimo Monteiro.

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Após denúncias, os militares foram até uma casa abandonada já conhecida pelo comércio de drogas. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito tentou fugir ao perceber a chegada das viaturas, sendo abordado logo em seguida.

Durante a ação, os policiais apreenderam 57 pedras de crack prontas para venda, além de porções maiores da droga que poderiam ser fracionadas, seis papelotes de cocaína, uma bucha de maconha, sementes da planta e R$ 60 em dinheiro.

Em buscas no imóvel, também foram localizados um celular, uma balança de precisão, material para embalo, anotações do tráfico e um simulacro de arma de fogo.

O suspeito, que já é conhecido no meio policial e faz uso de tornozeleira eletrônica, foi informado de seus direitos e encaminhado à 6ª Delegância Regional de Alegre.