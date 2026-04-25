Suspeitos fogem e deixam drogas e dinheiro para trás em Cachoeiro; veja o motivo

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de drogas e dinheiro na noite desta sexta-feira (24), no bairro Fé e Raça, em Cachoeiro de Itapemirim.

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De acordo com a corporação, equipes realizavam patrulhamento tático motorizado por volta das 21h34 em uma área conhecida pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram dois suspeitos. Ao perceberem a presença da viatura, os indivíduos fugiram e não foram localizados.

Durante buscas no ponto onde os suspeitos estavam, os militares encontraram uma sacola branca contendo 138 pinos de cocaína, totalizando cerca de 190 gramas, além de R$ 720 em dinheiro.

O material apreendido foi encaminhado à delegacia da região. Nenhum suspeito foi detido.