Tecnologia: escolas de Marataízes recebem salas Maker
Rede municipal passa a contar com três escolas equipadas para inovação
A Prefeitura de Marataízes ampliou o uso de tecnologia na rede municipal de ensino e inaugurou duas novas salas Maker nesta quinta-feira (23). As estruturas foram instaladas nas escolas Anália Queiroz e Nagib Meleipe, que se somam à unidade do Pontal, já contemplada anteriormente.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
As novas salas oferecem equipamentos modernos. Entre eles, impressoras 3D, computadores, óculos de realidade virtual e kits de robótica. Dessa forma, os alunos passam a desenvolver projetos na prática e ampliam o aprendizado dentro da escola.
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Prefeito de Marataízes, Toninho Bitencourt destaca que a iniciativa fortalece a integração entre educação e inovação. “Esse espaço representa um avanço importante e amplia as possibilidades de ensino na rede municipal”, afirma.
Secretário municipal de Educação, Jorge Luiz Benevides de Oliveira reforça que os alunos poderão aplicar o conteúdo teórico no dia a dia. “Agora, eles terão condições de transformar conhecimento em prática e melhorar o desempenho escolar”, explica.
Além disso, cada unidade contará com acompanhamento de um professor tutor e três alunos monitores. Assim, os estudantes terão apoio direto no uso dos equipamentos e no desenvolvimento dos projetos.
A iniciativa integra o programa Mais Ciência na Escola Capixaba, realizado em parceria com o Governo do Estado, UFES e secretarias municipais. Com isso, o município avança na modernização do ensino público.
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